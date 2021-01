Posillipo | due 15enni in fuga su uno scooter Bloccati in via del Parco Primavera

(Di sabato 9 gennaio 2021) Due minori non si fermano l’alt in largo Sermoneta e scappano verso. Dopo un inseguimento pericoloso sono stati raggiunti ein via del. Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno intimato l’alt in largo Sermoneta a due persone senza casco a bordo di unoche, alla loro vista, hanno

Ultime Notizie dalla rete : Posillipo due

2a News

67 del 20/12/2016. Due minori non si fermano l’alt in largo Sermoneta e scappano verso Posillipo. Dopo un inseguimento pericoloso sono stati raggiunti e bloccati in via del Parco Primavera. Ieri ...I due, 15enni napoletani, sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale e sanzionati poiché non indossavano il casco protettivo e per inottemperanza alle misure anti Covid-19; inoltre, il ...