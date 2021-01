Pallanuoto, World League 2021: Montenegro superiore, il Settebello si arrende in semifinale. Domani in palio l’ultimo pass (Di sabato 9 gennaio 2021) Dopo l’impresa di ieri con l’Ungheria, oggi non c’è stato davvero nulla da fare. Si arrende alla furia del Montenegro il Settebello nelle semifinali delle qualificazioni europee alla World League di Pallanuoto maschile in quel di Debrecen. Risultato netto quello di 14-10 in favore di Ivovic e compagni, che sono riusciti a sovrastare la banda di Sandro Campagna. Gli azzurri Domani si scontreranno nella finalina per il terzo posto contro la perdente del match tra Spagna e Grecia, in palio l’ultimo pass per la Super Final di Tbilisi. Primo quarto equilibrato, con le bocche da fuoco azzurre (Di Fulvio, Echenique e Luongo) che hanno provato con le loro bordate a tenere a contatto un Settebello che ha ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) Dopo l’impresa di ieri con l’Ungheria, oggi non c’è stato davvero nulla da fare. Sialla furia delilnelle semifinali delle qualificazioni europee alladimaschile in quel di Debrecen. Risultato netto quello di 14-10 in favore di Ivovic e compagni, che sono riusciti a sovrastare la banda di Sandro Campagna. Gli azzurrisi scontreranno nella finalina per il terzo posto contro la perdente del match tra Spagna e Grecia, inper la Super Final di Tbilisi. Primo quarto equilibrato, con le bocche da fuoco azzurre (Di Fulvio, Echenique e Luongo) che hanno provato con le loro bordate a tenere a contatto unche ha ...

