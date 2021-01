Lombardia: Moratti, ‘subito tavolo di confronto con dg Ats e ospedali’ (Di sabato 9 gennaio 2021) Milano, 9 gen. (Adnkronos) – “I miei primi passi saranno approfondire l’organizzazione e aprire un tavolo di confronto con tutti i direttori generali delle Ats, delle Asst, e delle strutture accreditate”. Lo ha detto Letizia Moratti, neo assessore al Welfare della Lombardia in conferenza stampa a Milano. “Farò un passaggio con i sindacati medici e delle professioni sanitarie, con i presidi delle facoltà e con i sindaci del territorio”, aggiunge. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 gennaio 2021) Milano, 9 gen. (Adnkronos) – “I miei primi passi saranno approfondire l’organizzazione e aprire undicon tutti i direttori generali delle Ats, delle Asst, e delle strutture accreditate”. Lo ha detto Letizia, neo assessore al Welfare dellain conferenza stampa a Milano. “Farò un passaggio con i sindacati medici e delle professioni sanitarie, con i presidi delle facoltà e con i sindaci del territorio”, aggiunge. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

