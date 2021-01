La lotta è appena cominciata (Di sabato 9 gennaio 2021) La legalizzazione dell’aborto in Argentina è stata una vittoria femminista, ma dovrà aprire la strada alle battaglie per i diritti delle donne in tutta l’America Latina. Leggi Leggi su internazionale (Di sabato 9 gennaio 2021) La legalizzazione dell’aborto in Argentina è stata una vittoria femminista, ma dovrà aprire la strada alle battaglie per i diritti delle donne in tutta l’America Latina. Leggi

pepppe772 : @travan28 @doluccia16 Col furto americano, The Dem Job, anche l'ultimo baluardo della Democrazia è caduto. Vince la… - salv_de_meo : @vonderleyen ha comunicato che l' #UE ha appena acquistato 300 milioni di dosi aggiuntive del #vaccino @pfizer assi… - Ralfmacher : RT @LibriSoria: ... ella doveva attraversare ben altre e sanguinose crisi. Gli attacchi della razza nera, che incominciava a invadere il su… - elianafuggetta : RT @AO_SanGiovanni: Si è appena concluso un anno difficile, impegnati nella lotta al #COVID19 ??, ma noi siamo pronti a ricominciare insieme… - giorgiobenigni : @minguzzi la quale ha appena detto che il congresso in seduta comune prosegue a oltranza finché non si dichiari il… -

Ultime Notizie dalla rete : lotta appena La lotta è appena cominciata - Gabriela Wiener Internazionale La lotta è appena cominciata

La legalizzazione dell’aborto in Argentina è stata una vittoria femminista, ma dovrà aprire la strada alle battaglie per i diritti delle donne in tutta l’America Latina. Leggi ...

VinciCasa, senza '5' anche l'ottavo concorso del 2021

Ben 18 giocatori VinciCasa vicini alla prima moneta: devono accontentarsi di 123 euro, la prima abitazione del 2021 si fa attendere ancora.

La legalizzazione dell’aborto in Argentina è stata una vittoria femminista, ma dovrà aprire la strada alle battaglie per i diritti delle donne in tutta l’America Latina. Leggi ...Ben 18 giocatori VinciCasa vicini alla prima moneta: devono accontentarsi di 123 euro, la prima abitazione del 2021 si fa attendere ancora.