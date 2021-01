Green Arrow e le Canary non si farà a causa della pandemia, fan sul piede di guerra (Di sabato 9 gennaio 2021) Green Arrow e le Canary non si farà. La decisione presa da The CW già la scorsa primavera e i cui rumors erano subito corsi in rete, alla fine è stata ufficializzata e sembra proprio che The CW abbia deciso di chiudere i ponti con gli eroi incappucciati, almeno per adesso. In molti avevano sperato che l’universo nato da Stephen Amelle sarebbe andato avanti grazie alla figlia e ai giovani protagonisti della serie ma così non sarà e molto dipende proprio dalla pandemia in corso. I costi elevati, i problemi di gestione e di produzione per via di restrizioni e regole, hanno messo un po’ in crisi le reti che hanno cercato di rimandare tutto ciò che era possibile rimandare e tagliare il resto. Proprio di quest’ultima fazione farà parte lo spin-off Green ... Leggi su optimagazine (Di sabato 9 gennaio 2021)e lenon si. La decisione presa da The CW già la scorsa primavera e i cui rumors erano subito corsi in rete, alla fine è stata ufficializzata e sembra proprio che The CW abbia deciso di chiudere i ponti con gli eroi incappucciati, almeno per adesso. In molti avevano sperato che l’universo nato da Stephen Amelle sarebbe andato avanti grazie alla figlia e ai giovani protagonistiserie ma così non sarà e molto dipende proprio dallain corso. I costi elevati, i problemi di gestione e di produzione per via di restrizioni e regole, hanno messo un po’ in crisi le reti che hanno cercato di rimandare tutto ciò che era possibile rimandare e tagliare il resto. Proprio di quest’ultima fazioneparte lo spin-off...

