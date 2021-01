GF Vip | Andrea Zelletta scrive una lettera piena di errori grammaticali | una ‘h’ di troppo

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 9 gennaio 2021)al centro delle polemiche: i motivi Di recente, gli autori del Grande Fratello Vip 5 ha chiesto agli inquilini della casa più spiata d’Italia dire le loro lettere di “buoni propositi” per l’anno appena entrato: il 2021. Tale iniziativa però, ha scatenato una vera e propria bufera contro. Per quale motivo? L’ex tronista di Uomini e Donne nella sua missiva avrebbe incluso qualche imperdonabile errore grammaticale e ovviamente gli utenti web, quelli più bacchettoni, non glielo hanno perdonato. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto di preciso. Grosso errore grammaticale per il gieffino pugliese Ebbene sì,è finito al centro delle polemiche non per la diffida della fidanzata Natalia Paragoni al Grande Fratello Vip, ma per ...