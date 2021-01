Depistaggi sul caso Cucchi: «Il comandante mi chiese di cambiare le note dei piantoni» (Di sabato 9 gennaio 2021) Morte di Stefano Cucchi, al processo sui Depistaggi parla uno degli otto militari imputati: «Il tono era di rimprovero. Il comandante mi disse: troppi dettagli medici, così sembra una excusatio… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 9 gennaio 2021) Morte di Stefano, al processo suiparla uno degli otto militari imputati: «Il tono era di rimprovero. Ilmi disse: troppi dettagli medici, così sembra una excusatio… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

zazoomblog : Depistaggi sul caso Cucchi: «Il comandante mi chiese di cambiare le note dei piantoni» - #Depistaggi #Cucchi:… - acclara01 : @Michele_Arnese @StartMagNews bellissimo l'articolo sui depistaggi a protezione degli stragisti, avete dei collabor… - Silvergio2377 : RT @gianlucageorge: Ecco spiegato perché abbiamo un importante settore pubblico in Italia, c'è bisogno di chi indaga sul crimine chi depist… - piercapponi2 : RT @gianlucageorge: Ecco spiegato perché abbiamo un importante settore pubblico in Italia, c'è bisogno di chi indaga sul crimine chi depist… - cavalierepadano : RT @gianlucageorge: Ecco spiegato perché abbiamo un importante settore pubblico in Italia, c'è bisogno di chi indaga sul crimine chi depist… -