Covid, contagi in aumento nel Vesuviano (Di sabato 9 gennaio 2021) Ancora un'impennata nel numero dei contagi da Covid-19 nell'area vesuviana. E' quanto viene segnalato dai sindaci di Torre del Greco e Torre Annunziata, dove nelle ultime 24 ore il dato relativo ai nuovi positivi risulta superiore a quello dei guariti. E' quanto comunicato ad esempio dal primo cittadino di Torre del Greco, Giovanni Palomba, che al termine del consueto aggiornamento dal Centro operativo comunale ha fatto sapere che Asl Napoli 3 Sud e unita' di crisi hanno registrato 23 nuovi contagi a fronte di dieci accertate negativizzazioni. Il dato complessivo degli attuali positivi a Torre del Greco sale dunque a 283, con 23 soggetti ospedalizzati. Non dissimile il dato nella vicina Torre Annunziata, come sottolinea in una nota il sindaco Vincenzo Ascione, che fa sapere come sono venti i nuovi casi di contagio da ...

