Covid, aumentano i contagi in Irpinia: il bollettino dell'Asl (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL'Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.112 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid 45 persone: – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina, – 5, residenti nel comune di Avella, – 7, residenti nel comune di Avellino; – 2, residenti nel comune di Baiano; – 1, residente nel comune di Calabritto; – 2, residenti nel comune di Capriglia Irpina; – 2, residenti nel comune di Chiusano di San Domenico; – 3, residenti nel comune di Flumeri; – 1, residente nel comune di Grottaminarda; – 2, residenti nel comune di Marzano di Nola; – 1, residente nel comune di Mercogliano; – 1, residente nel comune di Montella; – 4, residenti nel comune di Montemarano; – 5, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale; – 3, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina; – 1, residente nel comune di San Michele di Serino; – 1, residente nel ...

