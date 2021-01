Coronavirus, firmata la circolare: "I test rapidi di ultima generazione valgono come i molecolari" (Di sabato 9 gennaio 2021) Svolta nel documento sottoscritto dal ministero della Salute: riconosciuta la validità dei tamponi antigenici più nuovi che danno risultati sovrapponibili a quelli "classici" specie se utilizzati entro la prima settimana di infezione Leggi su repubblica (Di sabato 9 gennaio 2021) Svolta nel documento sottoscritto dal ministero della Salute: riconosciuta la validità dei tamponi antigenici più nuovi che danno risultati sovrapponibili a quelli "classici" specie se utilizzati entro la prima settimana di infezione

repubblica : Coronavirus, firmata la circolare sui test rapidi di ultima generazione: equivarranno ai molecolari - StraNotizie : Coronavirus, firmata la circolare sui test rapidi di ultima generazione: sostituiranno i molecolari… - letteraemme_ : Coronavirus, Messina in lockdown per tre settimane: firmata l’ordinanza regionale - la_bongia : 'Coronavirus, Messina in lockdown per tre settimane: firmata l’ordinanza regionale' Io: - savonanews : Coronavirus, Toti: “Liguria resta in zona gialla, firmata l’ordinanza per la Dad dall’11 al 15 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus firmata Coronavirus, firmata la circolare sui test rapidi di ultima generazione: sostituiranno i molecolari la Repubblica Assunzioni: 5 mila in meno nei primi due mesi del 2021

La previsione di Excelsior: solo il 9% delle imprese amplierà gli organici Il rovescio della medaglia è che mancano addetti in edilizia e cura alla persona ...

Coronavirus, contagi stabili ma altri 3 decessi

In Toscana, nelle ultime ore, accertati 529 nuovi casi e 10 decessi. PISA — Su dieci decessi accertati in Toscana nelle ultime ore, tre sono relativi a cittadini residenti in provincia di Pisa. Oggi l ...

La previsione di Excelsior: solo il 9% delle imprese amplierà gli organici Il rovescio della medaglia è che mancano addetti in edilizia e cura alla persona ...In Toscana, nelle ultime ore, accertati 529 nuovi casi e 10 decessi. PISA — Su dieci decessi accertati in Toscana nelle ultime ore, tre sono relativi a cittadini residenti in provincia di Pisa. Oggi l ...