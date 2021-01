C’è posta per te: la storia di Carlotta infiamma i social (Di sabato 9 gennaio 2021) La seconda storia ha scatenato grandi reazioni su social, è quella di Carlotta che non vede suo padre da 9 anni. Il motivo si ricollega alla donna con cui Gianni, padre di Carlotta, si è legato, Cinzia. Nella storia raccontata da Maria De Filippi, Carlotta ha vissuto col papà per diversi anni insieme al fratello, finché qualcosa si è rotto. Il fratello di Carlotta, Olmo, a 15 anni si è trovato in brutti giri che lo hanno portato ad essere rinchiuso in riformatorio, una volta uscito, il ragazzo non è potuto andare a vivere col padre che, a detta di Carlotta si era rimangiato la promessa. Questo ed altri attriti hanno portato i rapporti tra Carlotta, il padre e Cinzia ad interrompersi bruscamente 9 anni fa e da allora non si sono più ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 9 gennaio 2021) La secondaha scatenato grandi reazioni su, è quella diche non vede suo padre da 9 anni. Il motivo si ricollega alla donna con cui Gianni, padre di, si è legato, Cinzia. Nellaraccontata da Maria De Filippi,ha vissuto col papà per diversi anni insieme al fratello, finché qualcosa si è rotto. Il fratello di, Olmo, a 15 anni si è trovato in brutti giri che lo hanno portato ad essere rinchiuso in riformatorio, una volta uscito, il ragazzo non è potuto andare a vivere col padre che, a detta disi era rimangiato la promessa. Questo ed altri attriti hanno portato i rapporti tra, il padre e Cinzia ad interrompersi bruscamente 9 anni fa e da allora non si sono più ...

trash_italiano : 9 Gennaio 2021: inizia C'è Posta Per Te - trash_italiano : Almeno sabato inizia C’è Posta Per Te - margheritaj5 : Raga per chi sta guardando “c’è posta per te” la postina Chiara è la tipa che era nel box con la ragazza di Lance a Monza - GioMat86 : Mi sono collegato su C’è Posta per Te proprio nel momento in cui c’è il consueto ‘angolo Antenna Sud’. - misSentoscossa : Quando Uomini e Donne, C'è Posta Per Te e Ma come ti vesti? si uniscono. #CePostaPerTe -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia