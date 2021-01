C’è Posta Per Te, grande cambiamento con la pandemia: tutte le novità (Di sabato 9 gennaio 2021) C’è Posta Per Te, grande cambiamento a causa della pandemia: ecco come si svolge adesso il programma, tutte le novità di questa edizione. C’è Posta Per Te, com’è cambiato il programma dopo la pandemia: ecco tutte le novitàLa nuova edizione di C’è Posta per Te è appena iniziata e ha già cominciato ad emozionare e commuovere il pubblico. La prima storia è stata davvero intensa e ha visto la partecipazione speciale di Sabrina Ferilli e sua mamma Ida, che sono entrate in studio per fare una sorpresa ai protagonisti. L’attrice ha divertito tutti con la sua ironia e le sue battute, ma è stata anche molto generosa, facendo dei regali bellissimi a Mario e Simona, una coppia che ha perso il lavoro e che ha ... Leggi su altranotizia (Di sabato 9 gennaio 2021) C’èPer Te,a causa della: ecco come si svolge adesso il programma,ledi questa edizione. C’èPer Te, com’è cambiato il programma dopo la: eccoleLa nuova edizione di C’èper Te è appena iniziata e ha già cominciato ad emozionare e commuovere il pubblico. La prima storia è stata davvero intensa e ha visto la partecipazione speciale di Sabrina Ferilli e sua mamma Ida, che sono entrate in studio per fare una sorpresa ai protagonisti. L’attrice ha divertito tutti con la sua ironia e le sue battute, ma è stata anche molto generosa, facendo dei regali bellissimi a Mario e Simona, una coppia che ha perso il lavoro e che ha ...

