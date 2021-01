Capo Plaza al quarto Allenamento: una (breve) storia della traccia (Di sabato 9 gennaio 2021) Era il febbraio 2017 quando usciva Allenamento #1 Un mc sin lì poco conosciuto, Capo Plaza, usciva con Allenamento #1 Viene da Salerno, non ha nemmeno 19 anni e conclude la traccia, priva di autotune e di ritornello: “No baby, non perdo tempoSei contro la squadra, pisci controventoMi basta un secondo sì, da 0 a 100Plaza fuoriclasse, sto in Allenamento”. Passa solo un mese e arriva il secondo capitolo di Allenamento. Stavolta l’autotune si sente e i numeri – sul beat di AVA – sono ancora migliori Si arriva a giugno ed arriva il terzo capitolo di Allenamento, in quella che è la saga di successo più rapida della storia del rap italiano (tre reprise in pochi mesi). Anche in questo ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 9 gennaio 2021) Era il febbraio 2017 quando usciva#1 Un mc sin lì poco conosciuto,, usciva con#1 Viene da Salerno, non ha nemmeno 19 anni e conclude la, priva di autotune e di ritornello: “No baby, non perdo tempoSei contro la squadra, pisci controventoMi basta un secondo sì, da 0 a 100fuoriclasse, sto in”. Passa solo un mese e arriva il secondo capitolo di. Stavolta l’autotune si sente e i numeri – sul beat di AVA – sono ancora migliori Si arriva a giugno ed arriva il terzo capitolo di, in quella che è la saga di successo più rapidadel rap italiano (tre reprise in pochi mesi). Anche in questo ...

