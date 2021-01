WhatsApp, nuovi termini di servizio e privacy: cosa succede a chi non accetta (Di venerdì 8 gennaio 2021) WhatsApp sta chiedendo a tutti gli utenti di accettare i nuovi termini di servizio e le norme della privacy. cosa succede a chi non lo fa? Il sistema di messaggistica istantanea più utilizzato al mondo sta proponendo degli aggiornamenti ai propri utenti. Si tratta di accettare delle condizioni in merito a nuovi termini di servizio L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 8 gennaio 2021)sta chiedendo a tutti gli utenti dire idie le norme dellaa chi non lo fa? Il sistema di messaggistica istantanea più utilizzato al mondo sta proponendo degli aggiornamenti ai propri utenti. Si tratta dire delle condizioni in merito adiL'articolo proviene da Leggilo.org.

franzrusso : #WhatsApp aggiorna i termini d'uso e l'informativa sulla privacy. L'aggiornamento prevede la condivisione dei dati… - serendipyyty : RT @1stladyofgrunge: rega ho accettato i nuovi termini sulla privacy di whatsapp senza leggerli, spero di non aver ceduto il mio primo geni… - wantoflyaway : RT @1stladyofgrunge: rega ho accettato i nuovi termini sulla privacy di whatsapp senza leggerli, spero di non aver ceduto il mio primo geni… - Mauri_SMM_SEO : RT @Mauri_SMM_SEO: #News #Software #WhatsApp #privacy Per ora solo per gli account business, se non saranno accettate le nuove regole di pr… - Mauri_SMM_SEO : #News #Software #WhatsApp #privacy Per ora solo per gli account business, se non saranno accettate le nuove regole… -