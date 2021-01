Via Zara, marciapiede transennato per caduta calcinacci (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – marciapiede interdetto a via Zara, proprio laddove la strada confluisce in via Nizza. Siamo nella zona del vecchio stadio Donato Vestuti: probabilmente le forti piogge ed il vento teso delle scorse settimane sono stati gli agenti atmosferici che hanno contribuito al distacco di parti di calcinacci dal palazzo che fa angolo. Vittima della crisi da Covid, il sottostante (storico) tabacchino aveva chiuso i battenti già da mesi. Altrimenti ci sarebbe stato un rischio ben più alto per l’incolumità pubblica. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –interdetto a via, proprio laddove la strada confluisce in via Nizza. Siamo nella zona del vecchio stadio Donato Vestuti: probabilmente le forti piogge ed il vento teso delle scorse settimane sono stati gli agenti atmosferici che hanno contribuito al distacco di parti didal palazzo che fa angolo. Vittima della crisi da Covid, il sottostante (storico) tabacchino aveva chiuso i battenti già da mesi. Altrimenti ci sarebbe stato un rischio ben più alto per l’incolumità pubblica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

mtenze : @GiorgiaLeso sì esiste ancora, in via San Nicolò a Trieste - anche se circondata da negozi Zara, Tezenis, etc etc e… - bologna_sport : Il punto di Furio Zara ???? - giulielle16_ : ascoltata. @MonsterYay_ ha ragione!!!!!11 Zara Larsson - Love Me Land (Official Music Video) - zazoomblog : Crolla intonaco dai balconi: paura in via Zara corrono i vigili del fuoco - #Crolla #intonaco #balconi: #paura - salernotoday : Crolla intonaco dai balconi: paura in via Zara, corrono i vigili del fuoco -

Ultime Notizie dalla rete : Via Zara Crolla intonaco dai balconi: paura in via Zara, corrono i vigili del fuoco SalernoToday Curve pericolose, il lockdown di Natale sull’Isola ha fallito

Ragusa – L’apri-chiudi del rubinetto da metà dicembre, e le misure comunicate ai cittadini sempre più in extremis, non ha fatto bene all’Italia e alla Sicilia: la matematica non è un’opinione e i boll ...

Vanno all’asta gli hotel “Sirena” e “Maison des Roses”

Per molti anni uno degli alberghi più eleganti di Cesenatico ma poi l'Hotel Sirena, il celebre quattro stelle di via Zara, il prossimo 14 gennaio andrà all'asta ...

Ragusa – L’apri-chiudi del rubinetto da metà dicembre, e le misure comunicate ai cittadini sempre più in extremis, non ha fatto bene all’Italia e alla Sicilia: la matematica non è un’opinione e i boll ...Per molti anni uno degli alberghi più eleganti di Cesenatico ma poi l'Hotel Sirena, il celebre quattro stelle di via Zara, il prossimo 14 gennaio andrà all'asta ...