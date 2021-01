Vaccini | oltre mezzo milione di dosi somministrate in tutta Italia In Lombardia accordo con i medici di base

Leggi su open.online

(Di sabato 9 gennaio 2021) «Le vaccinazioni vanno avanti molto bene, l’è prima nel rapporto tra popolazione e vaccinati, e in serata sfioreremo i 500 mila vaccinati». Lo aveva anticipato nel tardo pomeriggio Francesco Boccia, ministro degli Affari Regionali. E così è stato: secondo l’ultimo aggiornamento diffuso da palazzo Chigi, insono state 501.683 ledi vaccinoalla fine della prima vera settimana di campagna (dato aggiornato alle 23.52 dell’8 gennaio). Ancora in aggiornamento il report serale del commissario Domenico Arcuri. In tutto, i sieri consegnati da Pfizer/BioNTech all’sono 918.450: ne sono stati fatti poco meno della metà (49,6%). Entro martedì sono attese altre 470 mila. «Siamo assolutamente ai vertici nel continente europeo ...