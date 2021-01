Union Berlin – Wolfsburg: probabili formazioni 9 gennaio 2021 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Domani, 9 gennaio 2021, si gioca l’incontro Union Berlin – Wolfsburg con calcio d’inizio alle 14:30. Vedremo se Taiwo Awoniyi riuscirà a continuare la sua ricca corsa anche in questa partita di Bundesliga. Union Berlin – Wolfsburg: a che punto sono le squadre? L’Union Berlin è rimasta imbattuta nelle quattro partite di campionato dall’infortunio di Max Kruse. Il club della capitale deve ancora subire una sconfitta contro una squadra nella metà superiore della classifica ed è imbattuto in casa nelle ultime sei partite di Bundesliga. Rimasta imbattuta da 12 partite all’inizio della stagione, il Wolfsburg ha perso ognuna delle ultime due trasferte, contro Bayern e Dortmund. Solo il Bayern Monaco ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 8 gennaio 2021) Domani, 9, si gioca l’incontrocon calcio d’inizio alle 14:30. Vedremo se Taiwo Awoniyi riuscirà a continuare la sua ricca corsa anche in questa partita di Bundesliga.: a che punto sono le squadre? L’è rimasta imbattuta nelle quattro partite di campionato dall’infortunio di Max Kruse. Il club della capitale deve ancora subire una sconfitta contro una squadra nella metà superiore della classifica ed è imbattuto in casa nelle ultime sei partite di Bundesliga. Rimasta imbattuta da 12 partite all’inizio della stagione, ilha perso ognuna delle ultime due trasferte, contro Bayern e Dortmund. Solo il Bayern Monaco ha ...

Bundesliga, Union Berlino – Wolfsburg: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Union Berlino - Wolfsburg di Sabato 9 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 15° giornata di Bundesliga ...

