Trump, Pelosi: è instabile, non può avere codici nucleari. Il tycoon si dice «scioccato dalle violenze», ma non sarà al giuramento di Biden (Di venerdì 8 gennaio 2021) Trump è «instabile» e un presidente instabile non può avere i codici nucleari. L'affondo arriva dalla speaker della Camera, Nancy Pelosi che insieme ai dem ha chiesto il... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 8 gennaio 2021)è «» e un presidentenon può. L'affondo arriva dalla speaker della Camera, Nancyche insieme ai dem ha chiesto il...

Per la seconda volta Trump sarà giudicato dal Congresso. Sempre Nancy Pelosi ha definito Trump «instabile» e ha detto che in quelle condizioni non può detenere i codici nucleari. Per l'ennesima volta, ...

Se Trump non lascia, «il Congresso procederà»

WASHINGTON - «Se il presidente non lascerà l'incarico volontariamente, il Congresso procederà con la sua azione»: lo ha detto la speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi. La speaker ha aggiun ...

