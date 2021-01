Treno per Orio, i dubbi di Palafrizzoni «Il ponte in via Lunga copre Città Alta» (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono 60 quelle arrivate al ministero per la Via al progetto di collegamentoIl quartiere chiede l’interramento dei binari. Il Comune insiste sulla fermata in zona Fiera. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono 60 quelle arrivate al ministero per la Via al progetto di collegamentoIl quartiere chiede l’interramento dei binari. Il Comune insiste sulla fermata in zona Fiera.

