Traffico Roma del 08-01-2021 ore 11 | 30

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Luceverdevedi trovati all’ascolto in redazione Daniele guerrisi sul raccordo nella zona Nord dell’anello code per lavori in carreggiata interna tra le uscite Flaminia erallentato anche sulla via Cassia dal raccordo fino a via di Grottarossa verso il centro città sempre verso il centro rallentata anche la via Nomentana tra via Ettoregnoli e Piazza Agrippa all’Eur e restano difficoltà di circolazione sulla Colombo a partire da Piazzale 25 marzo fino al laghetto in direzione del centro a causa di una riduzione di carreggiata dovuta al lavoro in corso asud è molto trafficata via Ardeatina da via di Castel di Leva via della Falcognana verso Santa Palomba Ma anche in direzione opposta verso la capitale da spregamore fino a via Torri di Castel di Leva per i dettagli di queste altre notizie potete ...