Traffico Roma del 08-01-2021 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 gennaio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane a Montesacro incidente e code in via Ettoregnoli L’incidente è avvenuto poco prima del Bivio per la Nomentana incide disagi anche in via di Tor de Schiavi all’intersezione con via Prenestina ci sono cose perintenso sul tratto Urbano dellaL’Aquila da via Filippo Fiorentini alla tangenziale est in tangenziale brevi code da salari allo svincolo Parioli Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico la polizia locale Ci segnala ancora notevoli disagi in Prati in piazza Adriana ci troviamo naturalmente a ridosso di Castel San ...