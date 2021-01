Thor: Love and Thunder – Altre novità sugli attori (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il cast di Thor: Love and Thunder continua a crescere man mano che Altre star di Guardiani della Galassia arrivano in Australia per iniziare le riprese. Dopo la reinvenzione del Thor di Chris Hemsworth in Thor: Ragnarok, la Marvel ha deciso di mantenere il personaggio in giro. Gli eventi di Avengers: Endgame lo hanno lasciato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: E’ morto l’attore Flavio Bucci, l’omaggio Al Pacino compie 80 anni oggi 25 aprile 2020 Enrico Montesano compie 75 anni Morto Franco Zeffirelli tutti gli omaggi al grande regista Keanu Reeves diventa un fumetto: ecco Brzrkrs Elegia americana di Ron Howard (Titolo originale: “hillbilly elegy”) Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il cast diandcontinua a crescere man mano chestar di Guardiani della Galassia arrivano in Australia per iniziare le riprese. Dopo la reinvenzione deldi Chris Hemsworth in: Ragnarok, la Marvel ha deciso di mantenere il personaggio in giro. Gli eventi di Avengers: Endgame lo hanno lasciato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: E’ morto l’attore Flavio Bucci, l’omaggio Al Pacino compie 80 anni oggi 25 aprile 2020 Enrico Montesano compie 75 anni Morto Franco Zeffirelli tutti gli omaggi al grande regista Keanu Reeves diventa un fumetto: ecco Brzrkrs Elegia americana di Ron Howard (Titolo originale: “hillbilly elegy”)

webmagazine24 : Thor: Love and Thunder - Altre novità sugli #Attori - ItaDailyBugle : #Thor: Love and Thunder: Chris Pratt (#StarLord), Dave Bautista (#Drax il Distruttore) e Karen Gillan (#Nebula) son… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Thor: Love and Thunder, anche la Nebula di Karen Gillan sarà nel film? - badtasteit : #Thor: Love and Thunder, ecco #KarenGillan con altri due 'Guardiani' in vista delle riprese - JOHNVSON93s : @xsheeranscarss @wizardsloki Loki supremo, Thor nel primo è tutto Jane e love interest ANCHE MENO -