Spunta la data di uscita del Samsung Galaxy S21 in Italia e in Europa

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Ci sono ormai pochi dubbi per quanto riguarda le strategie commerciali da parte di, per quanto la commercializzazione del tanto attesoS21 ine nel resto d’. Dopo le indiscrezioni relative al prezzo di listino fissato per il device, di cui vi abbiamo parlato nella giornata di ieri, oggi tocca parlare dell’, in relazione ad un altro tema delicato in questa fase. Cosa dobbiamo aspettarci dal produttore coreano? Certo non sorprese, secondo quanto trapelato oggi 8 gennaio. Le ultime sulladidelS21 inSecondo le informazioni fornite da SamMobile, infatti, ladidel ...