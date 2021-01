Scuola, i licei romani in sciopero: «Fanno propaganda sulla nostra pelle. Provvedimenti contraddittori» (Di venerdì 8 gennaio 2021) Scuola ancora una volta nella bufera. Gli studenti dei licei della Capitale proclamano lo sciopero per lunedì 11 gennaio, giorno in cui sarebbe previsto il ritorno in presenza. I licei Tasso, Righi, Virgilio, Socrate, Mamiani, Kant, Giulio Cesare, Aristotele protestano contro le nuove norme. La protesta contro il rientro a Scuola «Dall’11 gennaio – scrivono in un lungo comunicato gli studenti del Tasso – sciopereremo insieme ad altri istituti della Capitale contro politiche che sviliscono l’immenso valore della Scuola ed impediscono ogni confronto. Riducendo questa a mero strumento di propaganda. Indignati da tale strumentalizzazione politica ci rendiamo conto di dover dare una risposta altrettanto politica, quale lo sciopero». Per «risvegliare alla ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 gennaio 2021)ancora una volta nella bufera. Gli studenti deidella Capitale proclamano loper lunedì 11 gennaio, giorno in cui sarebbe previsto il ritorno in presenza. ITasso, Righi, Virgilio, Socrate, Mamiani, Kant, Giulio Cesare, Aristotele protestano contro le nuove norme. La protesta contro il rientro a«Dall’11 gennaio – scrivono in un lungo comunicato gli studenti del Tasso – sciopereremo insieme ad altri istituti della Capitale contro politiche che sviliscono l’immenso valore dellaed impediscono ogni confronto. Riducendo questa a mero strumento di. Indignati da tale strumentalizzazione politica ci rendiamo conto di dover dare una risposta altrettanto politica, quale lo». Per «risvegliare alla ...

