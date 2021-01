Scoppia la bomba gossip, Giulia Salemi è fidanzata con Alessio Romagnoli (Di venerdì 8 gennaio 2021) Colpo di scena nella casa del GFVip 5: urlano che Giulia Salemi sta con Alessio Romagnoli (fidanzato tanto che la regia censura, nda), Pierpaolo Pretelli entra in crisi e Scoppia il putiferio. Tommaso Zorzi critico: “Il GF non è Tinder!”. Intorno alle due di oggi pomeriggio, Samantha, Stefania, Cecilia, Tommaso e Andrea Zenga hanno sentito una donna urlare all’esterno della casa: “Pierpaolo stai attento, Giulia è fidanzata con Alessio”, sono corsi ad avvertire la Salemi che sembrava caduta dal pero: “Alessio? Alessio? Alessio? Ma ti giuro amore non conosco nessun Alessio. Non conosco nessuno con questo nome. Ma è uno scherzo?”, “No, no” ha precisato Cecilia e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) Colpo di scena nella casa del GFVip 5: urlano chesta con(fidanzato tanto che la regia censura, nda), Pierpaolo Pretelli entra in crisi eil putiferio. Tommaso Zorzi critico: “Il GF non è Tinder!”. Intorno alle due di oggi pomeriggio, Samantha, Stefania, Cecilia, Tommaso e Andrea Zenga hanno sentito una donna urlare all’esterno della casa: “Pierpaolo stai attento,con”, sono corsi ad avvertire lache sembrava caduta dal pero: “? Ma ti giuro amore non conosco nessun. Non conosco nessuno con questo nome. Ma è uno scherzo?”, “No, no” ha precisato Cecilia e ...

peachiall : @ggguore Lo penso anche io questo.. purtroppo la gente è cattiva, e loro dovrebbero fregarsene ma magari determinat… - pensieripsyco : @cumdivido Next step questa è la vera bomba.. Zorzi scoppia...infilaci zenga in mezzo.. E vedi che show - itosettiMD_MBA : @docdrugztore @giorgiogilestro @gloquenzi gravissime lo e' gia'. e una bomba a orologeria che sta ticchettando. qua… - Resili3nt2 : @ciaocomodino No ma istef avverte vibrazioni strane da T, crede ci sia qualcosa che non va ? È palese che lui sia p… - OmbraSenza : @miciogattomicio @Paolo_Bargiggia @juventusfc @sscnapoli @FIGC @SerieA @Coninews 2/2 Si trovano in B perché sono on… -