Rosalinda Cannavò in "crisi" con il fidanzato? "Lo amo ancora ma mi serve del tempo…" – VIDEO (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono giorni che Rosalinda Cannavò riflette sulla sua relazione con Giuliano Condorelli. Alcuni giorni fa, chiacchierando con Maria Teresa Ruta, si è detta intenzionata, una volta terminata la sua avventura con il Grande Fratello Vip, a cambiare letteralmente le cose tra di loro. Rosalinda Cannavò ha "dubbi" sul fidanzato Giuliano Io vorrei qualcosa di più...

