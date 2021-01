Roma, inseguito dalla polizia si rifugia con l'auto in un campo rom e ferisce due agenti (Di venerdì 8 gennaio 2021) inseguito dalla polizia cerca rifugio all'interno di un campo nomadi, ma viene raggiunto e arrestato dagli agenti. È successo a Roma, nel campo rom di via dei Giordani. Lo riferisce il Messaggro.it Gli agenti di polizia hanno notato un 44enne Romano che a bordo di un'auto usciva dal campo nomadi. Alla vista degli agenti, l'uomo ha però invertito la marcia fuggendo ad alta velocità nelle ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 gennaio 2021)cerca rifugio all'interno di unnomadi, ma viene raggiunto e arrestato dagli. È successo a, nelrom di via dei Giordani. Lo riil Messaggro.it Glidihanno notato un 44enneno che a bordo di un'usciva dalnomadi. Alla vista degli, l'uomo ha però invertito la marcia fuggendo ad alta velocità nelle ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, inseguito dalla polizia si rifugia con l'auto in un campo rom e ferisce due agenti - leggoit : Roma, inseguito dalla polizia si rifugia con l'auto in un campo rom e ferisce due agenti - 97savage3 : @DVACMILAN @aleessandroble1 Bravo nemmeno fallo riesce a fargli, ieri l'ha inseguito per tutto il campo senza nemme… - ziaiaia3 : RT @Armaduc4: Buongiorno Roma “Quante volte ti ho pensato Sulla sedia di cucina Quante volte ti ho incontrato Nelle cicche che spegnevo Qua… - lia_meloni : RT @Armaduc4: Buongiorno Roma “Quante volte ti ho pensato Sulla sedia di cucina Quante volte ti ho incontrato Nelle cicche che spegnevo Qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma inseguito Roma, inseguito dalla polizia si rifugia con l'auto in un campo rom e ferisce due agenti Leggo.it Roma, ubriaco colpisce auto dei Carabinieri facendo retromarcia: denunciato

E’ accaduto in zona Foro Italico; l’uomo, sorpreso in strada durante il coprifuoco, si è dato alla fuga ma è stato inseguito dai Carabinieri Roma, Lungotevere Diaz. I carabinieri hanno sorpreso un uom ...

Inseguito dalla polizia si rifugia con l'auto in un campo rom e ferisce due agenti

Inseguito dalla polizia cerca rifugio all’interno di un campo nomadi, ma viene raggiunto e arrestato dagli agenti. È successo a Roma, nel campo rom di via dei Giordani. Gli agenti ...

E’ accaduto in zona Foro Italico; l’uomo, sorpreso in strada durante il coprifuoco, si è dato alla fuga ma è stato inseguito dai Carabinieri Roma, Lungotevere Diaz. I carabinieri hanno sorpreso un uom ...Inseguito dalla polizia cerca rifugio all’interno di un campo nomadi, ma viene raggiunto e arrestato dagli agenti. È successo a Roma, nel campo rom di via dei Giordani. Gli agenti ...