Rifiuti | Iren introduce novità nella differenziata a Rivergaro

(Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il Gruppoannuncia alcunenell’organizzazione della raccoltapresso il Comune di, nel piacentino, disponendo che dal prossimo 11 gennaio, plastica e barattolame (alluminio e metalli) si raccoglieranno insieme. La, già condivisa da diverse amministrazioni della provincia di Piacenza ha come obiettivo differenziare ie aumentare la percentuale di raccolta, seguendo le linee guida di Atersir. Per informare la cittadinanza,ha predisposto locandine consegnate all’Amministrazione Comunale per l’affissione nei luoghi strategici del territorio comunale, nel rispetto delle norme anti-covid.