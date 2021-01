**Recovery: De Petris e Fornaro, 'bozza migliorata, spazio per confronto c'è'** (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen (Adnkronos) - "Nel pomeriggio, con il capo delegazione al governo di LeU Roberto Speranza, parteciperemo al vertice di maggioranza sulla nuova bozza di Recovery Plan italiano, della quale abbiamo preso visione ieri. La bozza è stata sensibilmente migliorata rispetto alle prime versioni e ancor più potrà esserlo in Parlamento". Lo dicono i capigruppo Leu Loredana De Petris e Federico Fornaro. "Sono state accolte molte delle nostre proposte sulla sanità, per la quale sono stati raddoppiati gli stanziamenti, per il Mezzogiorno, i giovani e la formazione, la parità di genere, le infrastrutture sociali e il turismo, intervento che a nostro parere può essere ulteriormente potenziato", aggiungono i capigruppo di LeU. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen (Adnkronos) - "Nel pomeriggio, con il capo delegazione al governo di LeU Roberto Speranza, parteciperemo al vertice di maggioranza sulla nuovadi Recovery Plan italiano, della quale abbiamo preso visione ieri. Laè stata sensibilmenterispetto alle prime versioni e ancor più potrà esserlo in Parlamento". Lo dicono i capigruppo Leu Loredana Dee Federico. "Sono state accolte molte delle nostre proposte sulla sanità, per la quale sono stati raddoppiati gli stanziamenti, per il Mezzogiorno, i giovani e la formazione, la parità di genere, le infrastrutture sociali e il turismo, intervento che a nostro parere può essere ulteriormente potenziato", aggiungono i capigruppo di LeU.

Roma, 8 gen (Adnkronos) - Sul Recovery plan "restano alcune questioni sulle quali ... Lo dicono i capigruppo di Leu di Senato e Camera Loredana De Petris e Federico Fornaro, che oggi partecipano con ...

