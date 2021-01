**Recovery: De Petris e Fornaro, ‘bozza migliorata, spazio per confronto c’è’** (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen (Adnkronos) – “Nel pomeriggio, con il capo delegazione al governo di LeU Roberto Speranza, parteciperemo al vertice di maggioranza sulla nuova bozza di Recovery Plan italiano, della quale abbiamo preso visione ieri. La bozza è stata sensibilmente migliorata rispetto alle prime versioni e ancor più potrà esserlo in Parlamento”. Lo dicono i capigruppo Leu Loredana De Petris e Federico Fornaro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen (Adnkronos) – “Nel pomeriggio, con il capo delegazione al governo di LeU Roberto Speranza, parteciperemo al vertice di maggioranza sulla nuova bozza di Recovery Plan italiano, della quale abbiamo preso visione ieri. La bozza è stata sensibilmenterispetto alle prime versioni e ancor più potrà esserlo in Parlamento”. Lo dicono i capigruppo Leu Loredana Dee Federico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

lilasart : RT @articoloUnoMDP: Loredana De Petris e Federico Fornaro: se si vogliono solo cercare pretesti per una rottura già decisa a freddo, nessun… - Fornaro62 : RT @articoloUnoMDP: Loredana De Petris e Federico Fornaro: se si vogliono solo cercare pretesti per una rottura già decisa a freddo, nessun… - TomSanc1 : RT @articoloUnoMDP: Loredana De Petris e Federico Fornaro: se si vogliono solo cercare pretesti per una rottura già decisa a freddo, nessun… - carutig : RT @articoloUnoMDP: Loredana De Petris e Federico Fornaro: se si vogliono solo cercare pretesti per una rottura già decisa a freddo, nessun… - mgsnazionale : RT @articoloUnoMDP: Loredana De Petris e Federico Fornaro: se si vogliono solo cercare pretesti per una rottura già decisa a freddo, nessun… -