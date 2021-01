Recovery: al via riunione Conte-maggioranza (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – E’ iniziata a palazzo Chigi la riunione sul Recovery con il premier Giuseppe Conte, capi delegazione e responsabili del piano delle forze di maggioranza. Le delegazioni di Pd e Iv partecipano da remoto. Partecipano anche i ministri Roberto Gualtieri, Enzo Amendola, Stefano Patuanelli, Peppe Provenzano e il sottosegretario Riccardo Fraccaro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – E’ iniziata a palazzo Chigi lasulcon il premier Giuseppe, capi delegazione e responsabili del piano delle forze di. Le delegazioni di Pd e Iv partecipano da remoto. Partecipano anche i ministri Roberto Gualtieri, Enzo Amendola, Stefano Patuanelli, Peppe Provenzano e il sottosegretario Riccardo Fraccaro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

