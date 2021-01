Pochettino: “Icardi e Kean? Ben venga la concorrenza, fa bene anche a loro” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il neo allenatore del Psg, Mauricio Pochettino ha parlato della concorrenza offensiva della sua squadra. In particolare sono i due ex Serie A, Kean e Icardi che si giocano il posto da centravanti, ma l'ex mister del Tottenham è soddisfatto dei problemi di abbondanza: "La concorrenza è importante, soprattutto in un grande club come il Paris Saint-Germain. Ben venga ad avere giocatori come Kean e Icardi, anche per loro questa situazione è d'aiuto. Sono contento della prestazione di Moise contro il Saint-Etienne. Mauro si sta riprendendo da un infortunio e vedremo quali scelte faremo più avanti".caption id="attachment 1073955" align="alignnone" width="2736" Pochettino Psg/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il neo allenatore del Psg, Mauricioha parlato dellaoffensiva della sua squadra. In particolare sono i due ex Serie A,che si giocano il posto da centravanti, ma l'ex mister del Tottenham è soddisfatto dei problemi di abbondanza: "Laè importante, soprattutto in un grande club come il Paris Saint-Germain. Benad avere giocatori comeperquesta situazione è d'aiuto. Sono contento della prestazione di Moise contro il Saint-Etienne. Mauro si sta riprendendo da un infortunio e vedremo quali scelte faremo più avanti".caption id="attachment 1073955" align="alignnone" width="2736"Psg/caption ITA Sport Press.

