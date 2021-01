Open Arms: domani Salvini al bunker di Palermo, l'accusa è di sequestro di persona/Adnkronos (4) (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Adnkronos) - Intanto l'ex ministro Salvini, arrivato a Palermo 24 ore prima del processo, per rendere omaggio al giudice Paolo Borsellino e incontrare i deputati leghisti all'Ars, nei giorni scorsi aveva scritto sui social: “Per l'accusa di sequestro di persona sono previsti fino a 15 anni di carcere: sapete perché? Perché la nave spagnola Open Arms si rifiutò di andare in Spagna, nonostante il governo spagnolo offrì due porti. A processo vado io e ci vado tranquillo e sereno e orgoglioso di aver difeso i confini italiani, lascio giudicare al giudice ma non ritengo di aver sequestrato nessuno”. domani saranno presenti al bunker il Procuratore capo Francesco Lo Voi, l'aggiunto Marzia Sabella e il pm Geri Ferrara che ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) () - Intanto l'ex ministro, arrivato a24 ore prima del processo, per rendere omaggio al giudice Paolo Borsellino e incontrare i deputati leghisti all'Ars, nei giorni scorsi aveva scritto sui social: “Per l'didisono previsti fino a 15 anni di carcere: sapete perché? Perché la nave spagnolasi rifiutò di andare in Spagna, nonostante il governo spagnolo offrì due porti. A processo vado io e ci vado tranquillo e sereno e orgoglioso di aver difeso i confini italiani, lascio giudicare al giudice ma non ritengo di aver sequestrato nessuno”.saranno presenti alil Procuratore capo Francesco Lo Voi, l'aggiunto Marzia Sabella e il pm Geri Ferrara che ha ...

(Adnkronos) - Secondo il Tribunale dei ministri, Matteo Salvini avrebbe agito in autonomia, in contrasto con il presidente del consiglio Giuseppe ...

Open Arms: Palermo, ecco le accuse della Procura a carico di Salvini/Adnkronos

Palermo, 8 gen. (Adnkronos) – “Imputato per avere, nella sua qualità di ministro dell’Interno pro-tempore, abusando dei suoi poteri, privato della libertà personale 107 migranti di varie nazionalità g ...

