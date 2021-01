Lutto per Carlo Conti. Cos’è successo al noto conduttore (Di venerdì 8 gennaio 2021) E’ iniziato un nuovo anno da una sola settimana già all’insegna della tristezza; dopo aver perso nel 2020 svariati personaggi famosi a causa del virus del covid, oltre ovviamente alle persone comuni che a migliaia sono scomparse lasciando un grande vuoto nelle famiglie, un nuovo Lutto nel mondo dello spettacolo. Questo 2021 è iniziato nel peggiore dei modi, ci ha lasciati un grande della musica, il Dj Full Time, Riccardo Cioni morto a 66 anni all’ospedale di Livorno nella notte tra il 6 e il 7 gennaio. Il re della disco music È stato il primo in Italia a fondare una scuola per Dj, artista, produttore discografico, speaker in radio: l’appellativo “full time” gli fu attribuito proprio per i suoi mille interessi che , per sua stessa ammissione, lo portavano a essere impegnato praticamente 365 giorni l’anno. Sono in tanti a piangere questo grande personaggio, ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 8 gennaio 2021) E’ iniziato un nuovo anno da una sola settimana già all’insegna della tristezza; dopo aver perso nel 2020 svariati personaggi famosi a causa del virus del covid, oltre ovviamente alle persone comuni che a migliaia sono scomparse lasciando un grande vuoto nelle famiglie, un nuovonel mondo dello spettacolo. Questo 2021 è iniziato nel peggiore dei modi, ci ha lasciati un grande della musica, il Dj Full Time, Riccardo Cioni morto a 66 anni all’ospedale di Livorno nella notte tra il 6 e il 7 gennaio. Il re della disco music È stato il primo in Italia a fondare una scuola per Dj, artista, produttore discografico, speaker in radio: l’appellativo “full time” gli fu attribuito proprio per i suoi mille interessi che , per sua stessa ammissione, lo portavano a essere impegnato praticamente 365 giorni l’anno. Sono in tanti a piangere questo grande personaggio, ...

13eenpalettes : RT @illicitaeffairs: hansol ha cancellato tutte le foto... un lutto per la nazione - uomoconbarba : @tuider_Unicorn8 Come dicevo ognuno sceglie il modo migliore per sé per elaborare ciò che è un lutto. Personalmente… - amore_grammi1 : Quando è morta la mia cagnolina ho provato un dolore così forte che, non sto esagerando, non era paragonabile a nes… - annachiara234 : @Una_TurCa É una scelta dell’attrice per indicare la mancanza di forza che Martha ha nel prendersi cura del suo asp… - thatsabbb_ : In lutto per Louis che si è appena licenziato?? #Suits -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Caponago, lutto per la morte del dottor Kassem per 35 anni medico in paese. Il sindaco: «Ciao doc» Il Cittadino di Monza e Brianza Lutto in Campania: Cosimo, operaio 34enne, trovato morto improvvisamente

ISERNIA/FOGLIANISE (BN) – Lutto in Campania per la morte di un giovane operaio. Aveva solo 34 anni Cosimo Goglia, di Foglianise, nel beneventano. Il giovane si trovava con due amici in una casa di ...

Arma dei Carabinieri in lutto per la morte di Salvatore Chieppa

VALLE SAN NICOLAO – Si è spento all’età di 91 anni Salvatore Chieppa, carabiniere in congedo, originario della Puglia ma che risideva ormai da anni nel Biellese con la sua numerosa famiglia.

ISERNIA/FOGLIANISE (BN) – Lutto in Campania per la morte di un giovane operaio. Aveva solo 34 anni Cosimo Goglia, di Foglianise, nel beneventano. Il giovane si trovava con due amici in una casa di ...VALLE SAN NICOLAO – Si è spento all’età di 91 anni Salvatore Chieppa, carabiniere in congedo, originario della Puglia ma che risideva ormai da anni nel Biellese con la sua numerosa famiglia.