LIVE Dakar 2021, sesta tappa in DIRETTA: DIRETTA: Carlos Sainz spinge tra le auto, Barreda trionfa tra le moto (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.30 moto – Lo spagnolo Joan Barreda ha vinto la quinta tappa. L’alfiere della Honda si è imposto col tempo di 3h45:27. Un trionfo davvero sul filo del rasoio per l’iberico, che si è imposto con 13” di vantaggio sul botswanese Ross Branch (Yamaha). L’australiano Daniel Sanders (KTM) ha perso un po’ di smalto nel finale e ha chiuso in terza posizione a 53”. Giù dal podio di giornata lo statunitense Ricky Brabec (Honda, a 2’24”), l’austriaco Matthias Walkner (KTM, a 3’14”). Venerdì complicato per l’australiano Toby Price, settimo con la sua KTM a 3’54”, subito alle spalle del francese Adrien Van Beveren (Yamaha, a 3’33”). Completano la top-10 il portoghese Joaquim Rodrigues (a 4’35”), il britannico Sam Sunderland (a 5’54”), il cileno Pablo ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.30– Lo spagnolo Joanha vinto la quinta. L’alfiere della Honda si è imposto col tempo di 3h45:27. Un trionfo davvero sul filo del rasoio per l’iberico, che si è imposto con 13” di vantaggio sul botswanese Ross Branch (Yamaha). L’australiano Daniel Sanders (KTM) ha perso un po’ di smalto nel finale e ha chiuso in terza posizione a 53”. Giù dal podio di giornata lo statunitense Ricky Brabec (Honda, a 2’24”), l’austriaco Matthias Walkner (KTM, a 3’14”). Venerdì complicato per l’australiano Toby Price, settimo con la sua KTM a 3’54”, subito alle spalle del francese Adrien Van Beveren (Yamaha, a 3’33”). Completano la top-10 il portoghese Joaquim Rodrigues (a 4’35”), il britannico Sam Sunderland (a 5’54”), il cileno Pablo ...

Dakar 2021. Quinta Tappa. Pillole di Gerry: bene Picco e Gerini. Fuori Catanese e Piolini

Tappa 5: una tappa durissima che vede Gerini al traguardo stanco, ma in grande forma. Sale in classifica ed è primo nella categoria Marathon! Bene anche Franco Picco, che arriva esausto al traguardo a ...

