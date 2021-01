LIVE Biathlon, 7,5 km Sprint Oberhof in DIRETTA: Eckhoff comanda, Wierer sbaglia anche in piedi, Vittozzi fuori dalla top-60 (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Sprint MASCHILE DI Oberhof DALLE 14.15 12.31: Ai 5.8 km Wierer è 27ma con due errori a 1’28?8. 12.30: In una gara di questo genere, sbagliare al poligono è molto pesante e purtroppo le azzurre hanno pagato dazio. 12.28: Altro errore purtroppo per Wierer che è andata un po’ all-in e quindi è 26ma a 1’18?9 dalla vetta. 12.26: Wierer è 23ma ai 4.5 km con 54?1 di ritardo dalla vetta. 12.25: Due errori in piedi per la bielorussa Kruchinkina che butta il podio (21ma a 1’08?0), mentre l’austriaca Hauser è terza a 40?2. 12.24: Nel frattempo chiude su Vittozzi in 55ma posizione (parziale) con ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 14.15 12.31: Ai 5.8 kmè 27ma con due errori a 1’28?8. 12.30: In una gara di questo genere,re al poligono è molto pesante e purtroppo le azzurre hanno pagato dazio. 12.28: Altro errore purtroppo perche è andata un po’ all-in e quindi è 26ma a 1’18?9vetta. 12.26:è 23ma ai 4.5 km con 54?1 di ritardovetta. 12.25: Due errori inper la bielorussa Kruchinkina che butta il podio (21ma a 1’08?0), mentre l’austriaca Hauser è terza a 40?2. 12.24: Nel frattempo chiude suin 55ma posizione (parziale) con ...

OA_Sport : Seguite con noi la DIRETTA #LIVE della 7.5 km Sprint femminile a Oberhof: Wierer e Vittozzi a caccia di grandi risu… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Oberhof per la Sprint femminile: Roeiseland per la fuga, per Wierer è il momento della verità #biathlon #8Gennaio #… - neveitalia : LIVE da Oberhof per la Sprint femminile: Roeiseland per la fuga, per Wierer è il momento della verità #biathlon… - zazoomblog : LIVE Biathlon 75 km Sprint Oberhof in DIRETTA: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sfidano le Valchirie del Nord -… -