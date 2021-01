‘L’ho sentito due giorni fa, cosa mi ha detto…”. Morte Solange, l’ultima telefonata all’amico e comico Dario Ballantini (Di venerdì 8 gennaio 2021) È morto all’età di 69 anni nella sua casa a Collesalvetti (Livorno) Solange, sensitivo e personaggio della tv. La notizia è rimbalzata nella giornata di giovedì 7 gennaio lasciando un grande vuoto. Solange, all’anagrafe Paolo Bucinelli, aveva lavorato sia in Rai che in Mediaset. La scoperta della Morte è stata fatta dai vigili del fuoco, allertati da alcuni suoi amici che avevano tentato di contattarlo al telefono invano. All’arrivo dei soccorsi del 118 Bucinelli era già morto. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte dei colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi l’imitatore e pittore Dario Ballantini, legatissimo al sensitivo 68enne, che lo ha ricordato in un post su Instagram: “Addio Solange Amico Mio. Le risate che ci siamo fatti fino a due ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) È morto all’età di 69 anni nella sua casa a Collesalvetti (Livorno), sensitivo e personaggio della tv. La notizia è rimbalzata nella giornata di giovedì 7 gennaio lasciando un grande vuoto., all’anagrafe Paolo Bucinelli, aveva lavorato sia in Rai che in Mediaset. La scoperta dellaè stata fatta dai vigili del fuoco, allertati da alcuni suoi amici che avevano tentato di contattarlo al telefono invano. All’arrivo dei soccorsi del 118 Bucinelli era già morto. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte dei colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi l’imitatore e pittore, legatissimo al sensitivo 68enne, che lo ha ricordato in un post su Instagram: “AddioAmico Mio. Le risate che ci siamo fatti fino a due ...

