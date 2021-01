Inter, Maicon è tornato in Italia: giocherà in serie D (Di venerdì 8 gennaio 2021) Maicon è tornato in Italia per giocare in serie D, nel Sona: si metterà alla prova nei dilettanti dopo i grandi traguardi con Inter e Brasile Adesso è anche ufficiale, Maicon è tornato in Italia per giocare nel Sona, club veneto di serie D. Il calciatore brasiliano ex Inter è sbarcato a Fiumicino per trasferirsi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito serieAnews.com Tutte le Notizie della serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 8 gennaio 2021)inper giocare inD, nel Sona: si metterà alla prova nei dilettanti dopo i grandi traguardi cone Brasile Adesso è anche ufficiale,inper giocare nel Sona, club veneto diD. Il calciatore brasiliano exè sbarcato a Fiumicino per trasferirsi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

