Insulta un capotreno che lo redarguisce per il volume alto del telefonino | denunciato

(Di venerdì 8 gennaio 2021) ANCONA - Particolarmente intensa l'attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo in occasione delle trascorse festività natalizie e di Capodanno. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Insulta capotreno

Corriere Adriatico

ANCONA - Particolarmente intensa l’attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo in occasione delle ...L'esito dell’attività a bordo dei treni e nelle stazioni ferroviarie delle Marche, Umbria ed Abruzzo Particolarmente intensa è stata l’attività posta in essere dalla Polizia Ferroviaria del Compartime ...