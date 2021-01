Il vertice del Golfo ha posto fine all’embargo in Qatar: ora l’Arabia Saudita punta a un ruolo di rilievo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il vertice del Golfo in Arabia Saudita il 5 gennaio è stato sicuramente testimone di un importante evento di riconciliazione che ha rotto l’embargo politico e geografico sul Qatar. Anche se la situazione sembra volgere al meglio, questa fase può ancora essere vista come di costruzione della fiducia, in cui i paesi del Golfo dovrebbero risolvere la maggior parte delle problematiche che hanno spinto i quattro paesi arabi (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein ed Egitto) a boicottare il Qatar. La tempistica dell’avvenimento è importante, poiché arriva giorni prima dell’avvicendamento alla Casa Bianca, con Trump che aggiungerebbe il vertice al suo portafoglio mediorientale: la mediazione americana e la forza simbolica della presenza di Kushner al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ildelin Arabiail 5 gennaio è stato sicuramente testimone di un importante evento di riconciliazione che ha rotto l’embargo politico e geografico sul. Anche se la situazione sembra volgere al meglio, questa fase può ancora essere vista come di costruzione della fiducia, in cui i paesi deldovrebbero risolvere la maggior parte delle problematiche che hanno spinto i quattro paesi arabi (Arabia, Emirati Arabi Uniti, Bahrein ed Egitto) a boicottare il. La tempistica dell’avvenimento è importante, poiché arriva giorni prima dell’avvicendamento alla Casa Bianca, con Trump che aggiungerebbe ilal suo portafoglio mediorientale: la mediazione americana e la forza simbolica della presenza di Kushner al ...

reportrai3 : Il magistrato Nino Di Matteo: «Sulla sostituzione di Nicolò Amato con Adalberto Capriotti al vertice del Dipartimen… - repubblica : Governo, oggi il vertice Conte-maggioranza. Italia viva studia la bozza del Recovery [aggiornamento delle 12:58] - Agenzia_Ansa : #Ue: 'In arrivo altri 300 milioni di dosi del vaccino #Pfizer'. Vertice sul coordinamento #Covid il 21 gennaio #ANSA - ilfattoblog : Il vertice del Golfo ha posto fine all’embargo in Qatar: ora l’Arabia Saudita punta a un ruolo di rilievo - Noovyis : (Il vertice del Golfo ha posto fine all’embargo in Qatar: ora l’Arabia Saudita punta a un ruolo di rilievo) Playhi… -

Ultime Notizie dalla rete : vertice del Governo, al via il vertice tra Conte e i capidelegazione allargato ai rappresentanti dei partiti di… Il Fatto Quotidiano Lvmh, Hugues Bonnet-Masimbert è il nuovo presidente e ceo di Rimowa

Il gruppo di Bernard Arnault ha nominato la nuova guida dell'azienda tedesca di valigeria acquisita nel 2016. Alexandre Arnault lascia il suo ruolo ...

Milano, Albertini boccia il centrodestra: “Sala ha già vinto”

MILANO – “Beppe Sala ha molte probabilità di essere rieletto. Con 10 anni di mandato si può preparare a consegnare il suo nome alla storia“. Parola di Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano (anche l ...

Il gruppo di Bernard Arnault ha nominato la nuova guida dell'azienda tedesca di valigeria acquisita nel 2016. Alexandre Arnault lascia il suo ruolo ...MILANO – “Beppe Sala ha molte probabilità di essere rieletto. Con 10 anni di mandato si può preparare a consegnare il suo nome alla storia“. Parola di Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano (anche l ...