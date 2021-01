Gasperini: “A Benevento gara trappola. Inzaghi sta dimostrando le sue qualità” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Trasferta da non sottovalutare per l’Atalanta che domani sfiderà il Benevento al Vigorito, una partita molto interessante tra due squadre che stanno andando a mille. In casa Atalanta ha commentato la partita il tecnico Gasperini. Queste le sue parole: “Credo che il fattore campo possa incidere poco, ma dipende anche dal calendario. Pesa meno per tutti, il pubblico è una componente fondamentale. Hanno vinto 6 partite, sono parecchie per una neopromossa. Stanno facendo un buon campionato, domenica ci sono stati diversi risultati a sorpresa in alto, c’è battaglia ed equilibrio in tutte le zone della classifica. E’ una gara trappola, vedi l’Inter, vedi il Napoli. Quindi serve attenzione massima”. Il turnover? “Guardo il momento e la situazione, Palomino ad esempio sta molto meglio. Poi ci sono determinate situazioni ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 gennaio 2021) Trasferta da non sottovalutare per l’Atalanta che domani sfiderà ilal Vigorito, una partita molto interessante tra due squadre che stanno andando a mille. In casa Atalanta ha commentato la partita il tecnico. Queste le sue parole: “Credo che il fattore campo possa incidere poco, ma dipende anche dal calendario. Pesa meno per tutti, il pubblico è una componente fondamentale. Hanno vinto 6 partite, sono parecchie per una neopromossa. Stanno facendo un buon campionato, domenica ci sono stati diversi risultati a sorpresa in alto, c’è battaglia ed equilibrio in tutte le zone della classifica. E’ una, vedi l’Inter, vedi il Napoli. Quindi serve attenzione massima”. Il turnover? “Guardo il momento e la situazione, Palomino ad esempio sta molto meglio. Poi ci sono determinate situazioni ...

