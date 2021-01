Fiorentina-Cagliari, i 23 convocati di Di Francesco: riecco Godìn e Ounas, out Nandez (Di venerdì 8 gennaio 2021) Eusebio Di Francesco ha convocato 23 giocatori, in vista di Fiorentina-Cagliari, incontro valido per la sedicesima giornata della Serie A 2020/2021. Il match di Firenze rappresenta un potenziale punto di svolta per la compagine sarda, in ritiro ‘punitivo’ dopo il cattivo rendimento delle ultime settimane. Buone notizie per i sardi: tornando Diego Godìn e Adam Ounas, seppur siano da segnalare le assenze di Nahitan Nandez, Ragnar Klavan, Paolo Faragò e Marko Rog. convocati Cagliari PORTIERI: Cragno, Aresti, Vicario.DIFENSORI: Godin, Tripaldelli, Pisacane, Ceppitelli, Lykogiannis, Walukiewicz, Zappa, Boccia.CENTROCAMPISTI: Nainggolan, Marin, Oliva, Caligara.ATTACCANTI: Simeone, Joao Pedro, Pavoletti, Ounas, Cerri, Sottil, Tramoni. ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) Eusebio Diha convocato 23 giocatori, in vista di, incontro valido per la sedicesima giornata della Serie A 2020/2021. Il match di Firenze rappresenta un potenziale punto di svolta per la compagine sarda, in ritiro ‘punitivo’ dopo il cattivo rendimento delle ultime settimane. Buone notizie per i sardi: tornando Diegoe Adam, seppur siano da segnalare le assenze di Nahitan, Ragnar Klavan, Paolo Faragò e Marko Rog.PORTIERI: Cragno, Aresti, Vicario.DIFENSORI: Godin, Tripaldelli, Pisacane, Ceppitelli, Lykogiannis, Walukiewicz, Zappa, Boccia.CENTROCAMPISTI: Nainggolan, Marin, Oliva, Caligara.ATTACCANTI: Simeone, Joao Pedro, Pavoletti,, Cerri, Sottil, Tramoni. ...

