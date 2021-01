De Luca “In Campania card vaccinazione”/ “Si userà per andare a cinema, ristorante..” (Di venerdì 8 gennaio 2021) In Campania chi si vaccinerà riceverà una card che permetterà di entrare con più tranquillità al cinema, al ristorante e via dicendo: l'annuncio di De Luca Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 8 gennaio 2021) Inchi si vaccinerà riceverà unache permetterà di entrare con più tranquillità al, ale via dicendo: l'annuncio di De

Corriere : De Luca: «Daremo una tessera a tutti i vaccinati in Campania» - MediasetTgcom24 : Voragine Napoli, De Luca: problema idrogeologico, ora test su area #OspedaledelMare - RaiNews : La 'patente' anti Covid #Campania #DeLuca - BisottoGiorgio : @verolove87 Oh yes...De Luca si è riservato (...) maggiori cautele per la Campania - Ettore572 : RT @Italia_Notizie: De Luca: «Un attestato a tutti i vaccinati in Campania. Obiettivo 20mila inoculazioni al giorno» -