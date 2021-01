De Luca importante annuncio: “La Regione Campania darà una card ai vaccinati” (Di venerdì 8 gennaio 2021) De Luca importante annuncio, la Regione Campania darà una card ai vaccinati dopo il richiamo, sul retro c'è un chip, così ci sarà più tranquillità L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 8 gennaio 2021) De, launaaidopo il richiamo, sul retro c'è un chip, così ci sarà più tranquillità L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Confesercenti Campania, insieme alla Fiepet Campania, accoglie con grande soddisfazione la decisione del Ministro della Salute Roberto Speranza di confermare da lunedì la Campania in zona gialla, a me ...

REGGIO EMILIA – Alla conferenza stampa di presentazione dell’Hub vaccinale alle Fiere era presente anche il prefetto, Iolanda Rolli, che ha ricordato il ruolo delle forze dell’ordine in particolare ne ...

