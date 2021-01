De Luca: “E’ previsto un nuovo picco a fine gennaio, dobbiamo stare in guardia” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato alla stampa al termine di un sopralluogo effettuato all’Ospedale del Mare, evacuato questa mattina per un’esplosione. De Luca ha ipotizzato una nuovo picco di contagi a fine mese. “Credo che sarebbe irresponsabile prendere oggi decisioni per attività commerciali, mobilità e scuola senza aver verificato prima il dato epidemiologico e la ricaduta del periodo festivo, perché è evidente che durante le festività c’è stato un rilassamento. D’altra parte i Paesi intorno a noi sono rovinati, abbiamo imparato a capire che nessuna nazione è un’isola: il virus circola, non guarda in faccia a nessuno. Servono misure semplici ma efficaci. C’è da prevedere un nuovo picco a fine ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ha parlato alla stampa al termine di un sopralluogo effettuato all’Ospedale del Mare, evacuato questa mattina per un’esplosione. Deha ipotizzato unadi contagi amese. “Credo che sarebbe irresponsabile prendere oggi decisioni per attività commerciali, mobilità e scuola senza aver verificato prima il dato epidemiologico e la ricaduta del periodo festivo, perché è evidente che durante le festività c’è stato un rilassamento. D’altra parte i Paesi intorno a noi sono rovinati, abbiamo imparato a capire che nessuna nazione è un’isola: il virus circola, non guarda in faccia a nessuno. Servono misure semplici ma efficaci. C’è da prevedere un...

