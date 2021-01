Dayane Mello, la pagina brasiliana da 16 milioni fa un appello: “Facciamola vincere perché deve riscattarsi” (FOTO) (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dayane Mello sostenuta da milioni di brasiliani A quanto pare al popolo brasiliano piace proprio il nostro Grande Fratello Vip 5. In attesa della nuova edizione del loro Big Brother Brazil, i sudamericani stanno sostenendo una gieffina in particolare. Ovviamente stiamo parlando di Dayane Mello, loro connazionale vista e descritta come una donna vittima di “machismo e razzismo” da parte degli altri concorrenti del reality show di Canale 5. Da qualche settimana a questa parte, infatti, moltissimi fan del Brasile hanno votato massa in massa la modella per farle superare il televoto. Un’iniziativa che ha catturato l’attenzione dell’AGCOM aprendo anche un’istruttoria che è ancora in corso. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di recente. L’iniziativa dell’AGCOM contro i voti provenienti dal ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 8 gennaio 2021)sostenuta dadi brasiliani A quanto pare al popolo brasiliano piace proprio il nostro Grande Fratello Vip 5. In attesa della nuova edizione del loro Big Brother Brazil, i sudamericani stanno sostenendo una gieffina in particolare. Ovviamente stiamo parlando di, loro connazionale vista e descritta come una donna vittima di “machismo e razzismo” da parte degli altri concorrenti del reality show di Canale 5. Da qualche settimana a questa parte, infatti, moltissimi fan del Brasile hanno votato massa in massa la modella per farle superare il televoto. Un’iniziativa che ha catturato l’attenzione dell’AGCOM aprendo anche un’istruttoria che è ancora in corso. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di recente. L’iniziativa dell’AGCOM contro i voti provenienti dal ...

