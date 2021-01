Conti correnti in rosso? Le nuove regole che banche e risparmiatori devono rispettare (Di venerdì 8 gennaio 2021) Conti correnti in rosso, cosa significa sconfinamenti ed essere in default? Dal primo gennaio 2021, tutte le banche e le società finanziarie con cui si aprono Conti correnti sono tenuti a seguire alcune nuove norme dell’Autorità Bancaria Europea che pongono dei limiti alla possibilità di avere Conti in rosso e, soprattutto, troppo scoperti per lunghi periodi di tempo. Gli esperti adesso li chiamano anche sconfinamenti o situazione di default (rischio di non ripresa nei risparmi). Infatti, a livello tecnico è proprio questo: quando il conto è in rosso significa che si sta chiedendo una disponibilità monetaria che non c’è fino a creare un debito, risolvibile o non risolvibile. Molti italiani, tra famiglie, ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 8 gennaio 2021)in, cosa significa sconfinamenti ed essere in default? Dal primo gennaio 2021, tutte lee le società finanziarie con cui si apronosono tenuti a seguire alcunenorme dell’Autorità Bancaria Europea che pongono dei limiti alla possibilità di avereine, soprattutto, troppo scoperti per lunghi periodi di tempo. Gli esperti adesso li chiamano anche sconfinamenti o situazione di default (rischio di non ripresa nei risparmi). Infatti, a livello tecnico è proprio questo: quando il conto è insignifica che si sta chiedendo una disponibilità monetaria che non c’è fino a creare un debito, risolvibile o non risolvibile. Molti italiani, tra famiglie, ...

