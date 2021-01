Cittadella | Venturato verso la Reggiana: “Contento di tornare in campo” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il tecnico dei veneti tornerà in panchina dopo il periodo di isolamento. Venturato si aspetta di vedere una bella squadra a Reggio Emilia, contro un avversario complicato da affrontare. Il… L'articolo Cittadella Venturato verso la Reggiana: “Contento di tornare in campo” proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il tecnico dei veneti tornerà in panchina dopo il periodo di isolamento.si aspetta di vedere una bella squadra a Reggio Emilia, contro un avversario complicato da affrontare. Il… L'articolola: “diin” proviene da Meteoweek.com.

leonzan75 : @tcarapezza @RealMarco94 Rimanendo in B. Ma Venturato? Possibile che non sia mai stato preso in considerazione da p… - infoitsport : Vigilia Entella-Cittadella, Venturato: “Formazione? Ancora qualche valutazione. Per loro momento favorevole” - infoitsport : Cittadella, Venturato: 'Dar seguiti ai risultati delle ultime gare'. I convocati per l'Entella - psb_original : Cittadella, Venturato: 'Vogliamo un risultato positivo, Entella squadra in forma' #SerieB -