Cinema: morto regista e produttore britannico Apted (Di sabato 9 gennaio 2021) Londra, 9 gen. (Adnkronos) - E' morto il regista e produttore britannico, Michael Apted. Aveva 79 anni. Ha debuttato sul grande schermo nel 1972 dirigendo Triplo eco con Glenda Jackson e Oliver Reed. Nel 1980 dirige La ragazza di Nashville che ottiene ben sette nomination agli Oscar. Negli anni successivi dirige film come Gorilla nella nebbia (1988), Occhi nelle tenebre (1993), Nell (1994) e Il mondo non basta (1999). Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Londra, 9 gen. (Adnkronos) - E'il, Michael. Aveva 79 anni. Ha debuttato sul grande schermo nel 1972 dirigendo Triplo eco con Glenda Jackson e Oliver Reed. Nel 1980 dirige La ragazza di Nashville che ottiene ben sette nomination agli Oscar. Negli anni successivi dirige film come Gorilla nella nebbia (1988), Occhi nelle tenebre (1993), Nell (1994) e Il mondo non basta (1999).

TV7Benevento : Cinema: morto regista e produttore britannico Apted... - TweetNotizie : E' morto Michael Apted, regista di 'La ragazza di Nashville', 'Enigma' e il bondiano 'Il mondo non basta' - clessidra965 : RT @RepSpettacoli: E' morto Michael Apted, regista di 'La ragazza di Nashville', 'Enigma' e il bondiano 'Il mondo non basta' - clessidra965 : RT @RepSpettacoli: E' morto Michael Apted, regista di 'La ragazza di Nashville', 'Enigma' e il bondiano 'Il mondo non basta' [aggiornamento… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Michael Apted: morto a 79 anni il regista di Gorilla nella nebbia -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema morto Lutto nel cinema, è morto lo sceneggiatore e regista anconetano Francesco Malavenda AnconaToday Cinema: morto regista e produttore britannico Apted

Londra, 9 gen. (Adnkronos) - E' morto il regista e produttore britannico, Michael Apted. Aveva 79 anni. Ha debuttato sul grande schermo nel 1972 dirigendo Triplo eco con Glenda Jackson e Oliver Reed.

Alex Garland, presto di nuovo al cinema: un horror molto particolare

Alex Garland è pronto a tornare con un nuovo film scritto e diretto interamente da lui: nel cast Jessie Buckley come protagonista.

Londra, 9 gen. (Adnkronos) - E' morto il regista e produttore britannico, Michael Apted. Aveva 79 anni. Ha debuttato sul grande schermo nel 1972 dirigendo Triplo eco con Glenda Jackson e Oliver Reed.Alex Garland è pronto a tornare con un nuovo film scritto e diretto interamente da lui: nel cast Jessie Buckley come protagonista.