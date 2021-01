Bridgerton | il Duca di Hastings è apparso in Harry Potter

Leggi su biccy

(Di venerdì 8 gennaio 2021) C’è un bel po’ dinella saga di film di, dato che – oltre l’attore Freddie Stroma – nei film basati sui romanzi di JK Rowling èanche Regé-Jean Page, meglio conosciuto come ildi. Non è errato quindi dire che entrambi i pretendenti di Daphneabbiano recitato in. E se Freddie Stroma (ovvero il Principe Friederich) ha interpretato Cormac McLaggen nei due capitoli de I Doni Della Morte, Regé-Jean Page ha rivestito un ruolo più marginale apparendo in una sola scena nel primo capitolo del film appena citato. Regé-Jean Page appare precisamente durante il matrimonio di Bill Weasley e Fleur Delacour, momento in cui Kingsley manda il suo Patronus a comunicare che il Ministero ...